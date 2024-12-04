TCMB'den TL depo alım ihaleleri

TCMB'nin 11 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 9 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 5 Aralık vadeli 410 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 375 milyar 501 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.