TCMB'den TL depo alım ihaleleri

TCMB'nin, 30 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 120 milyar 950 milyon lira ve gerçekleşme tutarı 20 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı 45,25, maksimum faiz oranı yüzde 45,75 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,63 olarak ilan edildi.

Banka'nın 24 Ocak vadeli 1 trilyon 241 milyar 247 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 trilyon 241 milyar 247 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,99, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı yüzde 47,49 olarak gerçekleşti.