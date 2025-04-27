TCMB’den yeni adım: Zorunlu karşılıklarda faiz hesaplaması değişti



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara uygulanan faiz hesaplamasında değişikliğe gitti. Bankalara gönderilen uygulama talimatıyla birlikte, zorunlu karşılıklar için ödenecek faizin artık ağırlıklı ortalama fonlama faizi üzerinden hesaplanacağı bildirildi.

Mevcut uygulamada zorunlu karşılıklar için ödenen faiz, politika faizi olan yüzde 46 üzerinden hesaplanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, bu oran ağırlıklı ortalama fonlama faizi dikkate alınarak belirlenecek. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutulurken, faiz koridorunun üst bandı yüzde 49’a çıkarılmıştı. TCMB’nin son dönemde fonlamayı bu üst banda yakın seviyelerden gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, bankalara ödenecek faizin yaklaşık 3 puan daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, söz konusu düzenlemenin Türk lirasını destekleyici ve bankalar açısından maliyetleri sınırlı ölçüde azaltıcı bir etkisinin olabileceğine işaret ediyor. Bu adımın, finansal sistemde likidite yönetimi ve TL’ye olan talep açısından da olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.