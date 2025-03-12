TCMB'den yeni blog yazısı! Çekirdek enflasyon göstergeleri geriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) blog sayfasında yayımlanan "Sağlık Uygulaması Tebliği Tarife Değişikliğinin TÜFE’ye Yansımaları" başlıklı yazıda, enflasyona geçici etkisi olan SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi dışlandığında, yıllık tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığı vurgulandı.

TCMB Yardımcı Ekonomistleri Merve Çapan, Orhun Özel ve Uzman Yardımcısı Hakkı Yılmaz tarafından kaleme alınan yazıda, son iki ayda yapılan muayene katılım payı düzenlemelerinin enflasyon üzerindeki etkileri ele alındı.

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle resmî sağlık hizmeti sunucularında muayene katılım payı ortalaması 6,50 TL’den 30 TL’ye, özel sağlık hizmeti sunucularında ise 15 TL’den 50 TL’ye yükseltilmişti. Şubat ayında yapılan yeni bir düzenleme ile muayene katılım payı ortalama 10 TL’ye çekildi.

Bu düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendiren TCMB uzmanları, ocak ayında enflasyonun bu düzenlemeler nedeniyle 0,56 puan yükseldiğini, şubat ayında ise 0,29 puan düşüş yaşandığını belirtti.

Özellikle çekirdek enflasyon göstergeleri olan B ve C endekslerinde ocak ayındaki düzenlemenin 0,6 puanlık bir artışa neden olduğu, ancak şubat ayında etkisinin azalarak aylık enflasyonun 0,1 puan daha düşük gerçekleştiği ifade edildi.

Ana eğilim göstergelerine bakıldığında, geçen yıl şubat ayında ortalama yüzde 4,1 olan göstergelerin bu yıl şubat ayında yüzde 2,4 seviyesinde olduğu ve bunun baz etkisinden ziyade ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığı vurgulandı.

Özetle, analiz edilen veriler hem manşet enflasyonda hem de çekirdek göstergelerde ocak ayındaki artışın şubat ayında dengelendiğini gösteriyor. TCMB uzmanları, yıllık enflasyondaki düşüşün, geçici faktörlerden çok enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeyle sağlandığını belirtiyor.