TCMB'den yeni 'Ekonomi Notu'nda mevduat faizlerindeki farklılaşmaya yönelik dikkat çeken analiz!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni Ekonomi Notu, mevduat faiz oranlarının büyüklüklere göre farklılaşmasını ele aldı. Notta, küçük tutarlı mevduatlara daha düşük faiz oranı uygulandığı, bu ayrışmanın enflasyon beklentileri ve para politikası sıkılaşmasıyla arttığı belirtildi. Metinde bankaların büyüklüğü ve likiditesinin yanı sıra, politika düzenlemelerinin de bu farklılaşmada etkili olduğu ifade edilirken özellikle 2022 yılı son çeyreği itibarıyla faiz ayrışmasının arttığına dikkat çekildi. İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Mevduat Büyüklüğüne Göre Faizlerdeki Ayrışmayı Etkileyen Faktörler” başlıklı yeni bir Ekonomi Notu yayımladı.
Tuba Pelin Sümer ve Ayça Topaloğlu-Bozkurt tarafından kaleme alınan bu notta, bankaların mevduat faiz oranlarının farklı büyüklüklerdeki mevduat sahipleri arasında nasıl ayrıştığını detaylı bir şekilde analiz edildi.
Ekonomi Notu'nda öne çıkan bulgulardan biri, bankaların mevduat sahiplerine uyguladığı faiz oranlarının, mevduatın büyüklüğüne göre belirgin bir şekilde farklılık göstermesi oldu. Notta, küçük tutarlı mevduatlara, büyük tutarlı mevduatlara kıyasla daha düşük faiz oranları uygulandığı ifade edilirken özellikle enflasyon beklentilerinin bozulduğu ve para politikasının sıkılaştığı dönemlerde bu faiz oranları arasındaki farkın daha da açıldığı görüldüğü ifade edildi.
Metinde ayrıca, mevduat büyüklüğüne göre faiz ayrışmasının, bankaların büyüklüğü ile doğrudan ilişkili olduğu, ancak bankaların likidite durumunun da bu farklılaşmaya katkı sağladığı belirtildi.
Bununla birlikte, politika düzenlemelerinin de faiz ayrışması üzerinde belirgin bir etkisi olduğu ifade edilirken özellikle Türk lirasına geçiş hedeflerinin uygulandığı 2022 yılının son çeyreğinden itibaren bu farklılaşmanın belirgin bir şekilde arttığına dikkat çekildi.