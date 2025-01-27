TCMB'den yeni 'Ekonomi Notu'nda mevduat faizlerindeki farklılaşmaya yönelik dikkat çeken analiz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Mevduat Büyüklüğüne Göre Faizlerdeki Ayrışmayı Etkileyen Faktörler” başlıklı yeni bir Ekonomi Notu yayımladı.

Tuba Pelin Sümer ve Ayça Topaloğlu-Bozkurt tarafından kaleme alınan bu notta, bankaların mevduat faiz oranlarının farklı büyüklüklerdeki mevduat sahipleri arasında nasıl ayrıştığını detaylı bir şekilde analiz edildi.

Ekonomi Notu'nda öne çıkan bulgulardan biri, bankaların mevduat sahiplerine uyguladığı faiz oranlarının, mevduatın büyüklüğüne göre belirgin bir şekilde farklılık göstermesi oldu. Notta, küçük tutarlı mevduatlara, büyük tutarlı mevduatlara kıyasla daha düşük faiz oranları uygulandığı ifade edilirken özellikle enflasyon beklentilerinin bozulduğu ve para politikasının sıkılaştığı dönemlerde bu faiz oranları arasındaki farkın daha da açıldığı görüldüğü ifade edildi.

Metinde ayrıca, mevduat büyüklüğüne göre faiz ayrışmasının, bankaların büyüklüğü ile doğrudan ilişkili olduğu, ancak bankaların likidite durumunun da bu farklılaşmaya katkı sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte, politika düzenlemelerinin de faiz ayrışması üzerinde belirgin bir etkisi olduğu ifade edilirken özellikle Türk lirasına geçiş hedeflerinin uygulandığı 2022 yılının son çeyreğinden itibaren bu farklılaşmanın belirgin bir şekilde arttığına dikkat çekildi.