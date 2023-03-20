TCMB'den yüksek kur talebi! Net döviz fazlası olan firmalara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan firmaların Döviz fazlalarına göre kur uygulamalarını talep ettiği ifade edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre daha önce bireysellere döviz satışında bankalardan kuru 19,15’ten 19,20’lere çıkarmasını isteyen TCMB, döviz fazlasına sahip firmalara da aynı kurun uygulanmasını talep etti.

Dolar/TL kuru kademeli olarak artırılmıştı

TCMB, dövize talebi durdurmak için bireysel yatırımcılara uygulanacak minimum Dolar/TL kurunu kademeli olarak artırmıştı.

TCMB net döviz açığı olan firmaların 19,01 seviyesindeki spot kurdan döviz alımı yapabileceğini belirtti.

Kaynaklara göre tek seferde 2,5 milyon dolardan fazla döviz alımı yapacak firmalardan TCMB’ye bildirim yapmaları da istenecek.