TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesi: Artık sekiz haftada bir hesaplanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılık uygulamalarına ilişkin hesaplama döneminde değişikliğe gitti. Daha önce dört haftada bir cuma günleri hesaplanan kredi büyüme oranları, yeni düzenlemeyle birlikte sekiz haftada bir cuma günü dikkate alınacak.

Merkez Bankası, 6 Mart 2024’te yayımladığı tebliğ ile kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kurallarını açıklamıştı. Buna göre ticari kredilerde büyüme oranları düzenli olarak izleniyordu. Yeni düzenleme ile bu oranların hesaplama sıklığı azaltılmış oldu.

Tebliğde, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan nakdi kredilerin büyüme oranlarının, belirlenen sınırların aşılması halinde Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık olarak bloke edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Merkez Bankası ayrıca, kredi büyüme oranlarına göre uygulanacak zorunlu karşılık oranlarının, kurumların bilanço büyüklüğü ve faaliyet gruplarına göre farklılık gösterebileceğini bildirdi.