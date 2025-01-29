TCMB'den zorunlu karşılık kararı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranı koridorunu 1,10 puan aşağı çekti.
Merkez Bankası'nın web sitesinde yer alan duyuruda Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı koridorunun 1,10 puan düşürüldüğü ifade edildi.
TCMB'nin açıklamasına göre 27 Aralık 2024 ila 23 Ocak 2025 tarihleri için yüzde 0,00 ila yüzde 39,90 aralığında olan zorunlu karşılık faiz oranı koridoru, 24 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 0,00- yüzde 37,80 aralığına düşürüldü.
Söz konusu oranlar 30 Ağustos 2024 ila 26 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 0,00 ila yüzde 42,00 aralığındaydı.