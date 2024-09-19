TCMB'nin açıklamaları öncesinde VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,9 yükselişle 11.355,00 puandan başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 11.355,00 seviyesinden işlem gördü. Dün, dalgalı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 11.253,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.271,50 puan oldu.

FED'in faiz kararı sonrası piyasalarda oynaklık arttı

Analistler, FED'in faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın artmasının dikkati çektiğini belirterek, ABD'de pay piyasalarında, karara ilk tepkinin olumlu olmasına karşın, resesyon endişelerinin devam etmesiyle satıcılı bir kapanış gerçekleştiğini söyledi.

FED'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

TCMB'nin politika faizi yüzde 50'de sabit mi kalacak?

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.