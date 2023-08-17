TCMB'nin brüt döviz rezervleri 9 haftadır artıyor

TCMB'nin altın rezervlerinin değeri 145 milyon dolar gerileyerek art arda üçüncü defa sınırlı düşüş kaydetti ve 41.22 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervi ise 873 milyon dolar ile art arda dokuzuncu haftada da yükseliş kaydederek 75.1 milyar dolara çıktı. Toplam rezervler böylece 728 milyon dolar ile art arda dokuzuncu haftada artışla 116.32 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler ise bir önceki haftada 4.83 milyar dolar yükseldikten sonra 11 Ağustos'ta sona eren haftada sadece 35 milyon dolar artış kaydederek neredeyse yatay bir seyir izledi.

Net rezervler 15.75 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. TCMB net rezervleri, 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen sürede 20 milyar doların üzerinde toparlandı. Bankacılar rezerv artışlarının, KKM dönüşlerinin rekor seviyede olduğu Ağustos ayında da devam etmesinin önemine dikkat çekiyorlar.

Ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık KKM dönüşü olduğunu tahmin eden bankacılar kur farkı ödemelerinin de bu ay 350 milyar TL'ye yaklaşarak yeni bir zirveye ulaşacağını hesaplıyor. Bankacılar TCMB rezervlerini bankanın geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde olduğu için yakından takip ediyor. TCMB döviz kazandırıcı işlemlerden toplanan dövizleri ise en çok kur korumalı mevduat dönüşleri ve ihracatçıların ithalat kaynaklı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırken; döviz piyasasında seviye değil likiditeyi gözettiğini belirtiyor.