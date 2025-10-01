TCMB’nin faiz indirimleri bankacılık sektörüne nasıl yansıyacak?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine başlaması, bankacılık sektörünün net faiz marjlarını olumlu etkileyecektir" dedi.

TSKB Genel Müdürü Uyar, küresel ve yurt içi gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin birinci önemli mücadelesinin enflasyonla olduğunu vurgulayan Uyar, sürdürülebilir bir büyüme fazına geçilebilmesi için mutlaka bu mücadelenin kazanılması gerektiğini belirtti.

Uyar, bankacılık sektörünün bir oyuncusu olarak buradaki gelişmeleri, politikaları, firmaların nasıl etkilendiğini yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüşle beraber bir miktar borçlanma alanında özellikle yılın ikinci yarısından itibaren daha olumlu bir seyir olduğunu görüyoruz" ifadesini kullanan Uyar, haziran sonu itibarıyla bir eurobond ihraç ettiklerini, temmuz ayında da sendikasyonlarını yenilediklerini ve her ikisinin de çok başarılı işlemler olduğunu söyledi.

Uyar, bu gelişmelerle borçlanma maliyetleri konusunda yüzde 1'e varan avantajlar sağlandığını kaydetti.

TCMB'nin enflasyonla mücadele konusunda koyduğu tüm ekonomik aktörlerin bildiği, öngörülebilir, net bir yol haritası olduğunu dile getiren Uyar, "Zaten bunun iletişimini çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Bu öngörülebilirlik ortamı, faaliyet ortamımızı, planlarımızı, stratejilerimizi yapmamız açısından olumlu bir şey" dedi.

Yüksek faiz ortamından dolayı finansman maliyetlerinin yüksek seviyelerde bulunduğunu, reel sektörün doğal olarak yakındığını söyleyen Uyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankalarımızın karlılıkları, net faiz marjlarındaki daralmalar nedeniyle baskılanmış durumda. O tarafta bir takım komplikasyonlar var. Genel olarak reel sektörde, bankacılık sektöründe tüm paydaşların istediği bir an önce enflasyonun düşmesi ve paralel olarak faizlerin gerilemesi. TCMB'nin bu yol haritasına da uygun bir şekilde yol almakta olduğunu söyleyebilirim. TCMB'nin faiz indirimlerine başlaması bankacılık sektörünün net faiz marjlarını olumlu etkileyecektir.

Fed'in indirim döngüsü yurt içine nasıl yansıyacak?

Uyar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesinin küresel bankacılık sektörünün borçlanma maliyetleri açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Fed'in yılın geri kalanında iki kez daha faiz indirimi yapacağı öngörüsünde bulunan Uyar, bankanın 2026 yılı için tek faiz indirimi yapabileceğini ifade etti.

Uyar, ABD'nin makroekonomik verilerinde belirsizlik söz konusu olduğunu vurgulayarak, piyasalarda 2026 yılı için temkinli bir bakış açısı bulunduğunu kaydetti.

Avrupa tarafında daha stabil, istikrarlı bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çeken Uyar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerini tamamladığını ve bankadan bir süre daha faiz indirimi beklemediklerini anlattı.

Uyar, bunun yanında Fed'in faiz indirimlerine gitmesinin yurt içinde de bankacılık sektöründe borçlanma maliyetlerine pozitif bir yansıması olacağı öngörüsünde bulundu.