TCMB'nin faiz kararı Dolar ve Euro'yu nasıl etkiledi?

Dolar/TL kuru güne 27,21 TL'den başlarken, Euro 29,676 TL'den başladı.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Merkez'in beklentilerin üstünde gelen faiz artışı kararının ardından dolar ve euro düştü. Dolar/TL'deki düşüş yüzde 7'ye yaklaşırken, parite, 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 25,2800'i test etti