TCMB'nin faiz kararı sonrası dev bankadan yeni tahminler! Enflasyon, büyüme, cari açık...

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37'de ve gecelik borç verme faizini yüzde 40'ta sabit tutma kararının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu, ancak karar metninin genel tonunun 'şahin' olduğunu değerlendirdi.

Bankanın yayımladığı değerlendirme notunda, son dönemde para politikasına ilişkin mesajların daha temkinli bir çerçeveye işaret ettiği ifade edildi.

Efektif politika faizi yüzde 40 seviyesinde

JPMorgan, 2 Mart'ta bir hafta vadeli repo ihalelerinin askıya alınmasının ardından efektif politika faizinin yüzde 40 seviyesinde oluştuğunu hatırlattı.

Para Politikası Kurulu (PPK) metninde faiz indirimlerinin adım büyüklüğüne ilişkin ifadelerin çıkarılmasının dikkat çektiğini belirten banka, bunun jeopolitik koşulların netleşmesine kadar Merkez Bankası'nın faiz indirimi planlamadığına işaret edebileceğini kaydetti.

Nisan toplantısında faiz artırımı ihtimali dışlanmadı

Banka, TCMB'nin 22 Nisan'da yapılacak toplantıda faiz artırımı seçeneğini tamamen gündem dışı bırakmadığını da vurguladı. Bu değerlendirme doğrultusunda JPMorgan, daha önce öngördüğü 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini geri çekti.

Yeni tahminlere göre banka, nisan ayındaki toplantıda politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Enflasyon ve faiz tahminleri yükseltildi

JPMorgan ayrıca 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 31'den yüzde 32'ye yükseltti. Banka, aynı döneme ilişkin enflasyon beklentisini de yüzde 25'ten yüzde 26,4'e çıkardı.

Cari açık beklentisi yukarı revize edildi

Enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle cari açık tahmininde de yukarı yönlü güncelleme yapıldı. JPMorgan, Türkiye'nin 2026 yılı cari açığının 42 milyar dolar (GSYH'nin yüzde 2,4'ü) seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu rakam daha önce 35 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.

Banka, 2025 yılı cari açık tahminini ise 30,1 milyar dolar (GSYH'nin yüzde 1,9'u) olarak güncelledi.

Büyüme tahmini aşağı çekildi

Raporda daha sıkı para politikası koşullarının ekonomik büyüme üzerinde sınırlayıcı etki yaratabileceği de ifade edildi. JPMorgan, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4 büyümesini beklediğini açıkladı. Bankanın önceki büyüme tahmini yüzde 4,4 seviyesindeydi.