TCMB'nin faiz kararı sonrası Morgan Stanley'in tahmini ne yönde?

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indiriminin ardından, gelecek yıl için indirim tahminlerini aşağı çekti.

Morgan Stanley, daha önce 2025 yılı mart ayına kadar yüzde 44 seviyesine ineceğini tahmin ettiği faizin, artık yüzde 42,5'e kadar ineceğini öngörüyor. Kurum, ilk çeyrekteki iki toplantıda 250'şer baz puan indirim bekliyor.

TCMB, ilki 23 Ocak, ikincisi 6 Mart olmak üzere ilk çeyrekte iki kez toplanacak.

TCMB dün gösterge faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekti.