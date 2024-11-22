TCMB'nin faiz kararı sonrası UBS ve Deutsche Bank'ın Aralık ayı tahmini dikkat çekti

Goldman, UBS ve Deutsche Bank, TCMB'nin faizleri değiştirmeme kararı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg'te yer alan habere göre, Goldman Sachs Ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklediğini belirtirken, UBS ve Deutsche Bank Aralık’ta indirim olasılığına dikkat çekti.

TCMB'nın beklendiği gibi faizleri değiştirmediğini ancak yönlendirmesinin daha güvercin olduğunu belirten Goldman Sachs'ın yanı sıra, kurum analistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe: “Bankanın enflasyon konusundaki değerlendirmeleri tahminlerimizle paralel. Sözlü yönlendirmedeki değişiklik de şaşırtıcı değil. Ocak ayında 100 baz puanlık ufak bir indirim beklentimizi koruyoruz. Yıl sonu enflasyon tahminimiz TCMB’nin tahmininde olduğu gibi yüzde 44. Bu, Kasım ve Aralık’ta yüzde 1,5 aylık enflasyon demek, bunun gerçekçi olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

UBS

Aralık ayında Banka'nın faiz indirimi ihtimaline dikkat çeken stratejist Gyorgy Kovacs, 2025 Ocak ayına dair indirim senaryosunu sabit tuttu ve “Bankanın yeni yönlendirmesi faiz indirimlerinin yakında başlayabileceğini gösteriyor. Karar sonrası yapılan değerlendirme, enflasyon görünümü konusunda daha yapıcı görünüyor. Aralık ayında faiz indirimi bir olasılık ancak kesin görünmüyor. 4 kritik başlık olan Kasım enflasyon rakamı, yeni asgari ücret, enflasyon beklenti anketi ve 2025 bütçesi takip edilecek. Eğer gelen veriler, enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin ılımlılaştığını gösterirse Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5’e düşürmeyi değerlendirebilir” ifadelerine yer verdi.

Deutsche Bank

Aralık ayında indirim için kapının açıldığı belirten Ekonomist Yiğit Önay ve stratejist Christian Wietoska, bankanın son 2 ayda beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamı sonrası faiz oranını değiştirmediğini ancak bankanın güvercin sinyaller verdiğini belirtti.