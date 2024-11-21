TCMB'nin faiz kararına ekonomistler ne diyor? ‘Aralık indiriminin kapısı aralandı’

TCMB, kasım toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Beklentilere paralel gerçekleşen bu kararla birlikte Merkez üst üste 8. ayda da faizi değiştirmemiş oldu.

Kararın ardından ekonomistlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, TCMB’nin faiz indiriminde aralık ayı için kapı bıraktığını belirterek, Merkez’in karar metnindeki "…dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde..." ifadesine işaret etti.

‘Aralık indiriminin kapısını bir tık daha araladı’

İktisatçı akademisyen Dr. Hakan Kara da, sosyal medya hesabından, “Merkez Bankası Aralık indiriminin kapısını bir tık daha araladı, fakat temkinli konuşarak bir indirim olsa dahi bunun sınırlı olacağını (250 baz puandan düşük) ima etti. Makul karar, makul iletişim” açıklamasında bulundu.

Ekonomist ve Akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin ise TCMB’nin faiz kararını “şaşırtmadı” diyerek yorumladı.

‘Karar metni net güvercin mesajlarla dolu'

Dr. Barış Esen de Merkez Bankası’nın karar metninin ‘net güvercin mesajlarla’ dolu olduğunu belirterek, “Aralık faiz indirim ihtimali güçleniyor. Ama indirsem de sıkı duruş sürecek mesajı da var” dedi.