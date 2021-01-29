“TCMB'nin kısa ve orta vadeli enflasyon tahminleri makul ve başarılabilir”

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın dün açıkladığı çeyrek dönem enflasyon raporunu ve düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin ortaya koyduğu kısa ve orta vadeli enflasyon tahminlerinin makul ve başarılabilir olduğunun güvenle söylenebileceğini açıkladı.

JPMorgan'ın gelişmekte olan piyasalar ekonomi ve politika araştırmaları bölümünden Yarkın Cebeci yayınladığı yatırımcı notunda, Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonuna kadar yüsde 10,5'e düşmesini beklediklerini ancak bu tahmin için risklerin ayağı yönlü olduğunu belirttiklerini de vurguladı.

Cebeci, "Sürekli bir ihtiyat, kurumlar arasında güçlendirilmiş koordinasyon ve biraz şans ile enflasyon yıl sonunda kadar tek hanelere kolaylıkla düşebilir" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin yaptıkları enflasyon projeksiyonlarının da TCMB'nin projeksiyonlarına paralel olduğunu belirten Cebeci, bu projeksiyonlarda ciddi yukarı yönlü sürprizler ile karşı karşıya kalmaları halinde daha fazla parasal gevşemenin masaya gelebileceğini de vurguladı.

TCMB'nin hali hazırda 200-250 baz puan civarında reel politika faizi sunduğunu belirten Cebeci, bu oranın yıl boyunca devam ettirilmesini beklediklerini de ifade etti. Cebeci, "Bu görüş temelinde, temel senaryomuzda ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte öngörüyoruz" dedi.

