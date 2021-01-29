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“TCMB'nin kısa ve orta vadeli enflasyon tahminleri makul ve başarılabilir”

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası’nın kısa ve orta vadeli enflasyon tahminlerinin makul olduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın dün açıkladığı çeyrek dönem enflasyon  raporunu ve düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları  değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin ortaya koyduğu kısa ve orta vadeli enflasyon tahminlerinin makul ve başarılabilir olduğunun güvenle söylenebileceğini açıkladı.

JPMorgan'ın gelişmekte olan piyasalar ekonomi ve politika araştırmaları bölümünden Yarkın Cebeci yayınladığı yatırımcı notunda, Türkiye'de  enflasyonun bu yılın sonuna kadar yüsde 10,5'e düşmesini beklediklerini ancak bu tahmin için risklerin ayağı yönlü olduğunu belirttiklerini  de vurguladı.

Cebeci, "Sürekli bir ihtiyat, kurumlar arasında güçlendirilmiş koordinasyon ve biraz şans ile enflasyon yıl sonunda kadar tek hanelere kolaylıkla düşebilir" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin yaptıkları enflasyon projeksiyonlarının da TCMB'nin  projeksiyonlarına paralel olduğunu belirten Cebeci, bu projeksiyonlarda  ciddi yukarı yönlü sürprizler ile karşı karşıya kalmaları halinde daha  fazla parasal gevşemenin masaya gelebileceğini de vurguladı.

TCMB'nin hali hazırda 200-250 baz puan civarında reel politika  faizi sunduğunu belirten Cebeci, bu oranın yıl boyunca devam ettirilmesini beklediklerini de ifade etti. Cebeci, "Bu görüş temelinde, temel senaryomuzda ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte öngörüyoruz" dedi.
   