TCMB'nin net rezervleri 4 milyar 823 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 4 Ağustos itibarıyla 1 milyar 880 milyon dolar, net rezervleri 4 milyar 823 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 72 milyar 349 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 74 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 41 milyar 425 milyon dolardan 41 milyar 362 milyon dolara inerken, toplam rezervler 113 milyar 774 milyon dolardan 115 milyar 591 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 10 milyar 896 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 15 milyar 719 milyon dolara yükseldi.