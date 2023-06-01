TCMB'nin rezervleri 2 seçim arası 6.6 milyar dolar azaldı
TCMB'nin net uluslararası rezervleri, döviz talebine paralel olarak 4.25 milyar dolar daha azalarak 26 Mayıs itibarıyla -4.4 milyar dolar seviyesine indi. Böylece net rezervler, verinin derlenmeye başladığı 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Net rezervler yılın başından beri geçen 21 haftanın 15'ünde geriledi. Yılbaşından bu yana net rezervlerdeki toplam düşüş 31.95 milyar doları buldu. Rezervler geçen yıl gördüğü dip seviyeden sonra TCMB'nin aldığı çok sayıda rezerv artırıcı ve döviz talebini azaltıcı önleme rağmen dalgalı bir toparlanma sergiledi.
Rezervlerde kazanımlarını Şubat ayındaki depremden sonra kazanımları geri verdi.
SWAP hariç -60.5 milyar dolar
Swap hariç net rezervler ise -60.3 milyar dolardan -60.5 milyar dolara geriledi.
18 Mayıs haftasında da toplam rezervlerde 3.5 milyar dolar, net rezervlerde ise 2.4 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.