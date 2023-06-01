TCMB'nin rezervleri 2 seçim arası 6.6 milyar dolar azaldı

Net rezervler yılın başından beri geçen 21 haftanın 15'ünde geriledi. Yılbaşından bu yana net rezervlerdeki toplam düşüş 31.95 milyar doları buldu. Rezervler geçen yıl gördüğü dip seviyeden sonra TCMB'nin aldığı çok sayıda rezerv artırıcı ve döviz talebini azaltıcı önleme rağmen dalgalı bir toparlanma sergiledi.

Rezervlerde kazanımlarını Şubat ayındaki depremden sonra kazanımları geri verdi.

SWAP hariç -60.5 milyar dolar

Swap hariç net rezervler ise -60.3 milyar dolardan -60.5 milyar dolara geriledi.

18 Mayıs haftasında da toplam rezervlerde 3.5 milyar dolar, net rezervlerde ise 2.4 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.