TCMB'nin rezervlerindeki toparlanmaya dikkat çeken Citi'den TL tavsiyesi

Citi stratejistleri yeni notlarında Türk lirası için alım tavsiyesi verdi. Notta Türk lirasıyla birlikte Polonya'nın 10 yıllık yerel tahvilleriyle, Mısır'ın üç aylık bonolarıyla ilgili de pozitif tavsiye verildi.

Rezervlerde toparlanma vurgusu

Notta, üç aylık forward yoluyla dolar/TL'de kısa pozisyona geçildiği vurgulanırken, model portföyde TL ağırlık üstü olarak kategorilendirildi. Notta Türkiye'de rezervlerin Mart ayından bu yana toparlama gerçekleştirdiği belirtildi.

Notta “Merkez bankası sadece rezerv kaybını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda rezerv biriktirme sürecini de yeniden başlattı, ki bu bizim görüşümüze göre oldukça dikkat çekici bir gelişme. Bunu yerel mevduat tutma eğiliminde de görüyoruz” ifadeleri yer aldı.