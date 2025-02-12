TCMB'nin sonraki faiz kararı ne olacak? Mahfi Eğilmez'den 'yanlış adım' uyarısı: Yüksek enflasyon tahmini varken...

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e kanalında katıldığı 4'te Ekonomi programında Merkez Bankası'nın faiz politikası ve enflasyon tahminleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Eğilmez, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, faiz indirimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Yanlış bir adım olur"

Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefi ile yüzde 24 tahmin arasındaki farkın büyük olduğuna dikkat çeken Eğilmez, bu durumda faiz indiriminin yanlış bir adım olacağını belirtti. "Bir hafta önce faizi indirip, ardından enflasyonun yükseleceğini tahmin etmek doğru değil" diye ekledi.

Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 35 olarak koruyan Eğilmez, "Önümüzdeki aylarda baz etkisiyle enflasyon düşebilir, ancak Merkez Bankası'nın ilk toplantıda faizi düşürmeden beklemesi lazım" şeklinde konuştu.

Eğilmez, "Merkez Bankası'nın elinde bizim elimizdekinden daha detaylı veriler var. Yıl sonunu daha yüksek gördükleri için tahminlerini gerçeğe daha yakın bir noktaya getirdiler. Madem böyle bir şey görüyorsun, niye faiz indiriyorsun? Sağlık fiyatlarına gelen artışlar Merkez Bankası kararından sonra olduysa 'biz bilmiyorduk' diyebilirler. Ancak hükümetin Merkez Bankası'nı bilgilendirmesi ve faiz kararını buna göre alması gerekiyordu" dedi.

Geniş tanımlı işsizlik oranına dikkat çekti!

İşsizlik oranları hakkında da değerlendirme yapan Eğilmez, yüzde 8,5'lik işsizlik oranının kötü olmadığını, bu oranın doğal işsizlik aralığında olduğunu ifade etti. Ancak geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 28,2 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bana sorarsanız gerçek işsizlik oranı da bu" dedi.

"ABD ekonomisinde sıkıntılı dönem başlayabilir"

ABD ekonomisine de değinen Eğilmez, Fed ile Trump arasında artan gerilime dikkat çekti. "ABD'de yüzde 3'lük yıllık enflasyon, hedeften yüzde 50 sapma demektir. Bu durum, ekonomide büyüme sorunlarını beraberinde getirebilir. Fed'le Trump arasındaki çekişme daha da ciddileşecek gibi görünüyor. ABD sıkıntılı bir döneme doğru gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 8 PPK toplantısı yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bu yıl geçtiğimiz yılların aksine 12 yerine 8 kez toplanacak. İlk toplantı hali hazırda 23 Ocak tarihinde gerçekleşti. PPK 2025 yılında faiz kararlarını sırasıyla şu tarihlerde açıklayacak:



* 23 Ocak (1. toplantı)

* 6 Mart (2. toplantı)

* 17 Nisan (3. toplantı)

* 19 Haziran (4. toplantı)

* 24 Temmuz (5. toplantı)

* 11 Eylül (6. toplantı)

* 23 Ekim (7. toplantı)

* 11 Aralık (8. toplantı)

TCMB Başkanı Karahan: Otopilotta değiliz

Yılın ilk enflasyon raporu sunumu sırasında gelen bir soru üzerine faiz oranlarının üst üste 2 PPK toplantısından alınan 250 baz puanlık faiz indirimi kararlarıyla yüzde 50'den yüzde 45'e çekilmesinden sonra oluşan "daha fazla indirim" beklentisi ve dezenflasyon sürecinin zarar görme ihtimalleri karşısında atılacak adımlara ve alınacak önlemlere de değindi.

Faiz indirimlerine ilişkin "Otopilotta değiliz" değerlendirmesinde bulunan Karahan, dezenflasyon sürecinde gelişebilecek herhangi bir olumsuz durumda enflasyona artışına karşı gerekli hamleleri uygulamaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.