TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün gerçekleştirilen TL depo alım ihalesinde, toplam 20 milyar liralık bir tutar için piyasadan teklif toplandı.

İhalede en düşük faiz oranı yüzde 49,99, en yüksek faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak açıklandı.

Toplamda 12 milyar 781 milyon TL'lik teklifin geldiği ihalenin sonuçları, piyasa koşullarını ve Merkez Bankası'nın para politikası çerçevesinde attığı adımları yansıtıyor.

TCMB, likidite yönetimi kapsamında bu tür ihaleleri düzenleyerek piyasadaki TL miktarını ve faiz oranlarını dengelemeye çalışıyor.