TCMB'nin TL depo alım ihalesine 88 milyar 750 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 49 milyar 999 milyon 800 bin lira oldu. İhaleye 88 milyar 750 milyon liralık teklif geldi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,97 olarak ilan edildi.