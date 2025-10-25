TEAM finans faaliyetlerine başladı: Şirketlerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Banka­cılık Düzenleme ve Denetleme Ku­rumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alan Team Finans, özellikle B2B ti­caret finansmanı alanında faaliyet göstererek, şirketlere sürdürülebi­lir finansman çözümleri sunacak.

Yurt dışı fonlara erişim imkanı

Team Finans, sunduğu doğrudan ve hızlı finansman çözümleri aracı­lığıyla işletmelerin nakit döngüsü­nü güçlendirmeyi ve büyümelerine ivme kazandırmayı amaçlıyor. Şir­ket aynı zamanda, TeamSec’in ulus­lararası ağından güç alarak ihracatçı Türk firmalarının yurt dışı fon kay­naklarına erişimini de kolaylaştıra­cak. Böylece Türkiye’nin dış ticaret kapasitesi dijital finansman altyapı­sıyla desteklenecek. TeamSec-Te­am Finans Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, “Team Fi­nans, Türkiye’de reel sektöre doğru­dan finansman sağlayan en yenilik­çi yapılardan biri olacak. Amacımız yalnızca işletmelerin ticaret akışını finanse etmek değil; veriye dayalı, sürdürülebilir bir finansman eko­sistemi kurmak. TeamSec ve Team Finans olarak teknolojiyi, sermaye­yi ve güveni bir araya getirerek ülke­mizin üretim ve ihracat potansiye­line katkı sağlamayı hedefliyoruz