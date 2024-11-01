TEB 3. çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladı

TEB'in aktif toplamı 30 Eylül itibarıyla 568 milyar lira olurken, net karı 8 milyar 86 milyon lira olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 56,1'ini oluşturdu. TEB'in 2. çeyrek sonuçlarına göre ilk altı aylık net karı 5 milyar 70 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Özkaynaklar 41,7 milyar lira

TEB'in toplam kredileri yılın üçüncü çeyreğinde 319 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 385 milyar lira oldu. 2024 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in özkaynakları 41,7 milyar lira, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin üstünde, yüzde 17,36 olarak gerçekleşti.

Banka, uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. TEB'in Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracına, ihraç tutarının üç katının üzerinde, 1,1 milyar dolar talep geldi. Bu ihraç, TEB'in ocak ayında gerçekleştirdiği 400 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracı ve mayıs ayında International Finance Corporation (IFC) ile gerçekleştirdiği 100 milyon euro tutarındaki tahvil ihracı sonrası uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu.

20 milyon euroluk "Yeşil Kredi" anlaşması

Banka, yılın üçüncü çeyreğinde de müşterilerinin sürdürülebilirlik kapsamındaki proje ve yatırımlarında ihtiyaç duydukları finansman desteğini sunmaya devam etti. Borusan Otomotiv Grubu'nun elektrikli araçlara yönelik gerçekleştirdiği 20 milyon euroluk "Yeşil Kredi" anlaşması kapsamında tamamlanan gayri nakdi işleme aracılık etti.