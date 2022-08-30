TEB emekli promosyonu ne kadar?

TEB emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. TEB emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılırken, aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3800 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 4575 TL, aylık 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5500 TL emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

TEB emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini TEB'den alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

TEB emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, TEB Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.