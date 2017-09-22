TEB sendikasyon kredisini yeniledi

22 Eylül 2017

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk markalarının dünya piyasalarında daha etkin olabilmesi amacıyla ihracatta kullanılacak olan kredi tutarını yüzde 103 oranında yeniledi.



Türk Ekonomi Bankası (TEB), 7 Eylül 2017 tarihinde 385 milyon euro ve 85 milyon dolar olmak üzere 367 gün vadeli; 75 milyon dolar tutarında 2 yıl 30 gün vadeli olmak üzere sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla 25 bankanın katılımı ile kredi sözleşmesi imzaladı.



Banka tarafından bu kredi ile bir önceki yıl alınan kredi tutarı karşılaştırıldığında yüzde 103 oranında yenilenme sağlandığı belirtilerek, yine bu kredide yatırımcıların güvenini teyit edecek şekilde iki yıl bir ay vadeli dilim eklendiği belirtildi.



Sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli kısmı için faiz maliyeti sırasıyla Euribor artı yüzde 0,85 ve Libor artı yüzde 0,75 olarak gerçekleşti. Genel dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan 2 yıl 30 gün vadeli kredinin toplam maliyeti LIBOR + yüzde 1,90.