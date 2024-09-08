TEB, uluslararası piyasalarda 2024'ün 3. ihracını gerçekleştirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 300 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç tutarının üç katını aşan talep miktarı 1,1 milyar dolara ulaştı.

İşlem, TEB'in ocakta gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık ve mayısta International Finance Corporation (IFC) ile gerçekleştirdiği 100 milyon avroluk tahvil ihracı sonrası uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu.

Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvili olarak gerçekleştirilen ihraçta, Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered gibi uluslararası finans kuruluşları görev aldı. Getiri oranı yüzde 9,375 olarak belirlenen tahvilin vadesi bulunmazken, 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonu bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu işlemin Türk ekonomisine ve TEB'e olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Leblebici, "Ülke ekonomisine değer katarak bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduk. Uluslararası yatırımcıların ihraç işlemimize yönelik büyük ilgisinin Türk ekonomisine ve TEB'e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğunu görüyor, bundan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İhraç sürecinde çok sayıda uluslararası yatırımcı ile görüştüklerini belirten Leblebici, şunları kaydetti:

"Bu süreçte geniş bir uluslararası yatırımcı grubuna Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık sektörünü ve TEB'in sağlam bilançosunu anlattık. 300 milyon dolarlık bu işlemle sağlanan finansman ile sermaye yeterlilik oranımızı güçlendirerek, ülkemizin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitemizi daha da arttırmış olduk. 2024'ün başından bu yana uluslararası sermaye piyasalarında toplamda 810 milyon dolarlık kaynak girişi sağlamış durumdayız. Bu alanda verimlilik odaklı büyüme stratejimiz kapsamında farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz."