TEB, uluslararası piyasalardan 360 milyon Euro değerinde sürdürülebilir finansman sağladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik finansman kaynaklarını artırma yolunda uluslararası piyasalardan dört dilimden oluşan bir sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kredinin toplam büyüklüğünün 248 milyon euro ve 112 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kredi, iki farklı vade süresine sahip dört dilim halinde yapılandırıldı. İlk iki dilim, 367 gün vadeli olarak 248 milyon euro ve 46 milyon dolar olarak sağlanırken, diğer iki dilim ise 734 gün vadeli 62,5 milyon euro ve 66 milyon dolar şeklinde temin edildi.

Kredi maliyetleri, 367 gün vadeli dilimlerde ABD doları için Sofr+%1,75 ve euro için Euribor+%1,50 olarak belirlenirken; 734 gün vadeli dilimlerde ABD doları için Sofr+%2,25 ve euro için Euribor+%2,00 seviyesinde gerçekleşti.

TEB’in bu sendikasyon kredisi, sürdürülebilirlik bağlantılı olmasıyla dikkat çekiyor. Banka, bu kredi ile sürdürülebilir projelere ve çevresel hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.