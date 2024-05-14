TEB ve İGE'den kadın ihracatçıya özel destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, ihracatçı kadın girişimcilere finansman desteği sağlamak üzere İGE ile yeni bir işbirliğine imza attı. Buna göre, ilave kredi için teminat ihtiyacı olan ihracatçı kadın girişimciler, "İGE-TEB İhracatta Kadını Destekleme Paketi" kapsamında yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle kredi imkanından faydalanabilecek. İşbirliği kapsamında ihracatçı kadın girişimcilere 250 milyon TL finansman sağlanacak.

"Finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ihracatçı firmaların TEB ve ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Protokol kapsamında, kadın ortaklığında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren ihracatçı müşterilerimiz yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle kredi imkanına ulaşacak. İGE kefaletiyle verilecek kredi imkanı ile ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve iş hacimlerini büyütmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın iş gücünün ekonomiye dahil edilmesinin öneminin her geçen gün arttığını belirten Mendi, şunları kaydetti:

"TEB olarak, kadın işletme sahiplerine destek sağlamak ve ekonomideki potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla sektörde bir ilke imza atarak 2015'te başlattığımız Kadın Bankacılığı ile bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye ve ekonomiye daha fazla dahil olmalarına yönelik çalışırken, iş hayatında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak için de çok yönlü ürün ve hizmetler sunuyoruz. Kadın girişimci ve patronların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çeşitli kaynaklarla kredi çözümleri sunuyoruz. İGE ile gerçekleştirdiğimiz kredi anlaşmasıyla bu desteğimizin kapsamını daha da genişletiyoruz. İGE'nin yüzde 80 kefalet desteğiyle ihracatçı kadın girişimcilerimize uygun faiz oranlarıyla 24 ay taksitli ticari kredi imkanı sunacağız."

İGE Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz de İGE olarak güçlü öz kaynakları sayesinde verdikleri kefaletlerle, bankaların ihracata daha fazla kaynak aktarmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İGE- TEB İhracatta Kadını Destekleme Paketi ile ihracatçı kadınların finansmana erişimini kolaylaştırma yolunda attıkları kararlı adımlara bir yenisini eklediklerini kaydeden Akdeniz, "TEB ile yaptığımız bu anlamlı işbirliğini, ihracatın finansmanındaki öncü rolümüzün önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. İhracat yapan kadınlarımızın ülke kalkınması ve ekonomiye sağladıkları katkının önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz. İGE olarak uygulamaya geçireceğimiz ürün ve hizmetlerle ihracatçı kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.