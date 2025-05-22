TEBA: Enflasyon beklentileri geriledi, dolarizasyon zayıflıyor

Koç Üniversitesi ve KONDA iş birliğiyle hazırlanan TEBA anketine göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 67’ye geriledi.

Anket bulguları, mart ayındaki finansal dalgalanmanın ardından nispi bir iyileşmeye işaret ederken, beklentiler hâlâ kriz öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor. 12 aylık ortalama enflasyon beklentisi, önceki döneme kıyasla 6 puanlık gerilemeyle yüzde 73’ten yüzde 67’ye indi.

TEBA verilerine göre, hanehalkının enflasyon beklentileri arasındaki dağılım daha dar bir bantta yoğunlaşmaya başladı. Çeyrekler arası açıklık (IQR) göstergesi, beklentilerdeki dağınıklığın azaldığına ve görüş birliğinin arttığına işaret etti. Ortalama değerlerin hâlâ medyanın üzerinde olması ise bazı katılımcıların yüksek enflasyon öngörülerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Dolarizasyon eğiliminde zayıflama var

Ankette bu ay tasarruf tercihleri ve dolarizasyon eğilimlerine dair önemli veriler de yer aldı.

Katılımcıların:

* Yüzde 23’ü TL varlıklarının bir kısmını dövize çevirmeyi planladığını belirtirken,

* Yalnızca yüzde 2’si döviz varlıklarının bir kısmını TL’ye çevirmeyi düşündüğünü söyledi.

* Yüzde 58’i ise herhangi bir değişiklik planlamadığını ifade etti.

Özellikle altın ve döviz yatırım tercihlerinde belirgin bir gerileme gözlendi. Bu durum, TCMB’nin faiz artışlarının ve mart sonrası siyasi şoklara verilen tepkilerin etkisini sınırlamaya başladığını gösteriyor.