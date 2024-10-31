TEBA yıllık enflasyon beklentisi 2 puan geriledi

Koç Üniversitesi ve KONDA işbirliğiyle hazırlanan TEBA Ekim ayı sonuçları açıklandı.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp’in paylaştığı sonuçlarda dikkat çekici bölümler yer aldı.

Sonuçlarına göre, ekim ayında yıllık ve yıl sonu hanehalkı enflasyon beklentilerinde düşüş eğilimi devam ettiğine dikkat çekildi. 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri bir önceki aya göre sabit kaldığı açıklandı.

Demiralp’in dikkat çektiği noktalar şöyle sıralandı:

*Beklenti oluşumunda en belirgin faktörün katılımcıların kendi tecrübe ettikleri fiyatlar olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu Eylül anketinde elde edilen sonuçları teyid etmektedir.

* Döviz kurunun seyrine dair beklentilerin de enflasyon beklentilerini şekillendirmede önemli bir rol oynadığı ifade edilirken, ekonomi yönetimine ait yorumların etkisinin daha sınırlı olduğu gözlenmektedir.

*Son dönemde gündemde olan kamuda tasarruf konusunun görece ağırlığının da oldukça düşük olduğu, katılımcıların sadece %8’inin bu faktörü not ettiği göze çarpmaktadır.

*Anket katılımcılarının önemli bir bölümü enflasyon beklentilerinin artması durumunda bozulmayacak ürünlerin stoklanması, dayanıklı tüketim mallarına olan talebin artması ve daha çok borçlanma şeklinde davranış tercihlerini belirtmişlerdir.

*Bu davranış, enflasyonda beklenen artışa paralel olarak reel ücretlerdeki azalma beklentisi ile tutarlıdır.

*İlave olarak, enflasyonda beklenen artışın tasarruflardaki reel getiri beklentisini düşürmesi durumunda da talebin öne çekilmesi ekonomik teori ile tutarlıdır. *İlave olarak, enflasyon beklentilerinde artış olduğunda katılımcıların önemli bir yüzdesinin (%42) kredi kartı veya taksitle ödeme yaparak enflasyonist beklentiye karşı alım gücünü korumaya çalıştıkları gözlenmektedir.

Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.