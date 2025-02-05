TEB’in aktifleri 2024 yılı sonunda 611,4 milyar TL’ye ulaştı

TEB’in kredileri toplam aktiflerinin yüzde 54,4’ünü oluşturdu. TEB’in toplam kredileri yıl sonunda 332,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 405,6 milyar TL oldu. 2024 yılında TEB’in özkaynakları 44 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 19,15 oranında gerçekleşti.

Banka kasım ayında yenilediği sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına 450 milyon ABD doları destek sağladı. TEB’in yenilenen sendikasyon kredisine toplamda 560 milyon ABD doları talep gelirken, 14 ülkeden toplam 24 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisi ilave kaynak artışıyla yüzde 136 oranında yenilendi.

Yatırım Bankacılığı yüzde 44 büyüdü

Kurumsal müşterilerine desteğini sürdüren TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı, yıl sonu itibarıyla toplam kredilerde önemli ölçüde büyüme sağladı ve nakit kredilerde yüzde 44 oranında büyüdü. Vadeli mevduatta ise yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Banka Bireysel ve Özel Bankacılık Grubu’nun yatırım fonu hacmini de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 29 arttı.

IFC ile yaptığı kredi anlaşmasıyla kadın KOBİ’lerin kullanımına sunulacak finansman kaynaklarını genişleten TEB, İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile gerçekleştirdiği anlaşmayla kadın ihracatçılara yönelik yeni bir kredi imkanı sundu. Bu çalışmalar sonucunda, kadın işletme sahiplerine kullandırılan nakit kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 oranında arttı.