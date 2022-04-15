Tecdelioğlu: LME depolarının kurulması milyar dolarlık fırsat yaratır

İMAM GÜNEŞ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanvekili ve yeni dönem başkan adayı olan Çetin Tecdelioğlu, oluşturduğu yönetim kurulu ile birlikte basınla buluştu. Sektördeki gelişmeleri ve yönetime gelmeleri halinde uygulamak istedikleri projeleri anlatan Tecdelioğlu, Londra Metal Borsa (LME) depolarının Türkiye’de kurulması için girişimlerini artırdıklarına dikkat çekti.

Türkiye’de hammaddeye ulaşımda kolaylık sağlanması için LME deposu kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tecdelioğlu, şunları söyledi: “Londra Metal Borsası ile bu konuda görüşüyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle bu çalışmalara hız vereceğiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bakanlığımızla temas halinde. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde alüminyum, bakır, çinko, hurda demir gibi birçok metal deposunun kurulmasını istiyoruz. Bu depolarda hammadde stoku yapabileceğiz. Böylece işletme sermayemizi hammaddeye değil araziye, makineye, Ar-Ge’ye ayırabileceğiz. Ayrıca, şu anda yüksek fiyattan aldığımız hammadde için ciddi primler ödüyoruz. LME depolarımız olduğunda ödemelerimiz de minimuma inecek. Sadece alüminyumda LME deposunun açılması bir yılda 600 milyon dolarlık fırsat yaratır. Diğer metalleri de düşündüğümüzde milyar dolarlık bir hacimden bahsedebiliriz. Bu proje için 10 senedir uğraşıyoruz. Bakanlığımızın da desteğiyle bu yatırımın ülkemize kazandırılacağına inanıyorum.”

Küresel firmalar tedarikte Türkiye’yi liste başı yaptı

Pandemi ile birlikte Türkiye’nin dünyanın odak noktası haline geldiğini kaydeden Tecdelioğlu, “Özellikle küresel firmalar, Türkiye'yi riskli ülke olarak görüyor ve risklerini minimize ediyorlardı. Şimdi ise lojistik konusunda avantajlı, üretim ve tedarikte başarılı olarak görülüyor. Büyük global firmaların tedarik listesinin başında yer alıyoruz. Özellikle makine, endüstri, otomotiv, inşaat malzemeleri ve beyaz eşyada Türkiye bir çekim merkezi konumuna geldi. Pandemiyi çok iyi değerlendirdik. Çok ciddi avantajımız var. Bu avantajımızı iyi değerlendirebilirsek, geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla tamamlayan sektörümüz ilk etapta yıllık 20 milyar dolarlara ulaşabilir. Bu rakamın üzerine de çıkabiliriz. Gerekli kapasite artırım yatırımları yapıldığı takdirde Türkiye’nin toplam ihracatı iki, üç yıl içinde 350 milyar dolara ulaşabilir” diye konuştu.

Nispi aidatları indirmeyi hedefliyor

Demir ve demir dışındaki tamamlayıcı sektörleri güçlendirmenin en önemli hedefleri arasında olduğuna değinen Çetin Tecdelioğu, şu açıklamalarda bulundu: “Alüminyum, paslanmaz, bakır, hırdavat, kalıp bunların altındaki tamamlayıcı sektörler bizim için çok önemli. Teknik bir üniversitemiz bünyesinde Bakır İhtisas Bölümü kurulması için temasa geçtik. Böylece bakır sektörünün ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmalar gerçekleştirilebilecek, yine üniversite bünyesinde kurmayı planladığımız test merkezleri ve laboratuvarlar da sektöre hizmet verebilecek. Alüminyum sektöründe de yurtiçi ve yurtdışı temsiliyet gücünü artıracağız, daha detaylı çalışmalara imza atacağız. Diğer yandan birliğimizde on binde 5 olan nispi aidat ücretlerinin de aşağı yönde revize edilmesi için çalışma başlatacağız.”