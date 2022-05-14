"Tedarik merkezi potansiyelimiz güçleniyor, yatırım seferberliği şart"

Merve YİĞİTCAN / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı önceki gün gerçekleşti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye ve küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye’nin önünde önemli fırsatların bulunduğunu, bu kapsamda bir yatırım seferberliği başlatılması gerektiğini kaydetti. Avdagiç konuşmasında, salgınla birlikte küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkan tıkanıklığın Türkiye’nin dünya ekonomisindeki vazgeçilmez önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, “Çin’in sıklıkla kapanması ve lojistik maliyetlerindeki yüksek artışlar, Türkiye’nin Batılı üreticiler için alternatif tedarik merkezi olma potansiyelini güçlendirdi. ABD başta olmak üzere uzak pazarlara yönelik ihracatta sağladığımız yüksek oranlı artışlarda, Çin’e alternatif tedarik avantajlarımızın önemli payı bulunuyor. Bu yılın ilk 4 ayının ortalama ihracat rakamlarına baktığımızda, mevcut tempoyla yılın sonunda 250 milyar dolarlık ihracat hacmini rahatlıklar aşacağız. Bu yıl 260 milyar dolarlık mal ihracatını sürpriz olarak görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin büyük bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Avdagiç, şöyle devam etti: “Böylesine fırsatlar, sürekli ele geçmez. Güçlü sanayi altyapısıyla önemli bir üretim potansiyeli bulunan Türkiye’nin, küresel ekonominin yükselen tedarik merkezi olma yolunda daha hızlı adımlar atması gerektiğine inanıyoruz. Yakaladığımız fırsatı, kalıcı ve daimi hale getirmeliyiz. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız gelecek seneye, ekonomisiyle güçlü ve büyük; üretim ve ihracatıyla büyük bir Türkiye olarak girmeliyiz.”

Koşullar olgunlaşıyor

Türkiye’nin güvenilir bir üretim ve yatırım üssü olduğu yönündeki algının güçlenmesinin, yüksek teknolojili yabancı sermayeli ölçek yatırımlarını da harekete geçireceğine işaret eden Avdagiç, Uzak Doğu’da yatırımları bulunan ve alternatif tedarik noktaları arayışına giren Batılı şirketlerin, üretimlerini Türkiye’ye kaydırması için de koşulların olgunlaştığını düşündüklerini vurguladı. Daha fazla yatırım ve daha fazla üretim için Türkiye’nin önünde açılan bu fırsat alanını gereğince değerlendirebilmek için ülke olarak bir yatırım seferberliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Katma değerli yatırıma, üretime ve ihracata sağlayacağımız her destek, Türkiye’nin gerçek anlamda bir üretim üssüne dönüşme sürecini hızlandıracaktır” şeklinde konuştu.

“Finansmana erişim kolaylaştırılmalı”

Normalleşmenin devam etmesiyle mal ve hizmet ihracatındaki artış ve yurtiçi talepte genele yayılan toparlanma sonucunda dengeli bir büyüme kompozisyonuna, her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu aktaran Avdagiç, “Bu kapsamda özellikle reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği açısından fiyat istikrarının güçlendirilmesine yönelik ilave yapısal önlemlerin uygulamaya konulması da çok önemlidir. Benzer şekilde üretim başta olmak üzere, tüm sektörlerde yeşil dönüşümün hızlanmasını sağlayacak teşviklerin ve gerekli altyapıyı temin edecek desteklerin uygulamaya konulmasının da hayati olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kongre turizminde yeni rota İstanbul

İTO Başkanı Avdagiç, salgın sonrası uluslararası kongre turizmi rotasının yeniden İstanbul’a çevrildiğini belirtti. Avdagiç, “Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği’nin 2024 yılı kongresi ve 500 bin üyesiyle dünyanın en eski teknoloji derneği olan Elektrik Mühendisleri Derneği’nin (IEEE) 2023 Enerji EXPO’su İstanbul’da yapılacak. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu olarak bu yıl, katılımcı sayıları 300 ila 10 bin kişi arasında değişen 12 uluslararası kongre ve toplantıya destek veriyoruz. 7 uluslararası kongrenin İstanbul’a kazandırılması için de adayız” ifadelerini kullandı.