Tedarikte bağımsızlığa yöneliyor: Çin’in çip endeksi 3 yılın zirvesine çıktı

Çin’in yarı iletken endeksi, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) Çinli müşterilere gelişmiş çip sevkiyatını durduran ABD kararının ardından, Pazartesi günü yapılan işlemlerde üç yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. CSI Yarı İletken Endeksi, işlem sırasında yüzde 6'dan fazla artarak 20 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, CSI Entegre Devreler Endeksi yüzde 5 yükseldi.

Analistler, bu kararın yapay zeka hızlandırıcıları ve grafik işlem birimleri gibi ileri teknoloji çiplerin Çinli firmalar için kısa vadede zorluklar yaratabileceğini, ancak uzun vadede yerel çip üretim sektörünü güçlendireceğini belirtti. Çin’in en büyük dökümhanesi olan ve TSMC'nin ana alternatifi konumundaki SMIC'in hisseleri de yüzde 4'ten fazla artış gösterdi.

Çinli aracı kurum Cinda Securities, ABD’nin bu hamlesinin Çin'in yerli üretim kapasitesine olan talebi artıracağını ve yarı iletken ekipman ile malzeme üretiminde teknolojik atılımları teşvik edeceğini ifade etti.