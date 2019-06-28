TEİAŞ elektrik üretim santrallerine 208 milyon lira ödeyecek

28 Haziran 2019

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 43 santralden 39'una mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 19 milyon 84 bin 754 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 12 milyon 144 bin 843'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Kapasite mekanizmasıyla, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA