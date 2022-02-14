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TEİAŞ, iki ilde bazı taşınmazları kamulaştıracak

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Çanakkale ve Tekirdağ'da bazı taşınmazları kamulaştıracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Sütlüce-3-Çorlu 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Çanakkale ve Tekirdağ'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Sütlüce-3-Çorlu 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Çanakkale ve Tekirdağ il sınırlarındaki hatta güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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