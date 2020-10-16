“TEİAŞ, SCADA sistemini kurmayan OSB’lere ceza yağdırmaya başladı”

16 Ekim 2020

OSB’lerin Türkiye’de sosyal ve ekonomik kalkınmanın, yatırımların, üretimin ve istihdamının en önemli dinamiği olarak kabul edildiğini belirten Uğurtaş, bugünlerde TEİAŞ’tan gelen cezalarla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

SCADA sistemi tesis edilmesinin OSB’lere ek maliyet getireceğini ve bunun da doğrudan yatırımcılara yansıyacağını belirten Hilmi Uğurtaş, “Böyle bir dönemde yatırımları olumsuz etkileyen uygulamalardan kaçınılmasını bekliyoruz” dedi.

SCADA maliyetinin düşürülmesi amacı ile OSBÜK ve TEİAŞ arasında başlatılmış ve sürdürülen görüşmelerde OSB’lerin konuya çözüm üretileceği beklentisine girdiğine dikkat çeken Uğurtaş, “Bu çerçevede OSB’lere yönelik tip SCADA sistemi tesisi için tedarik mekanizması oluşturularak maliyetlerin düşürülmesi hedefiyle uygulamanın bir süre daha erteleneceği beklenirken, TEİAŞ tarafından veri sistemine bağlanılması için gereken teknik detaylar açıklanmadan ve bildirimler yapılmadan SCADA sistemi tesisi etmemiş olan tüm OSB’lere cezai şart uygulanmıştır” dedi.

Zor dönemler yaşanan bugünlerde bu cezaların üreticileri daha da sıkıntıya düşürdüğünü ifade eden Uğurtaş, “Ciddi bir küresel durgunluk tehdidi altındayız. Tüketici güveninde yaşanacak azalma temel gereksinimler dışında tüketimi ve ona bağlı üretimi azaltacaktır. Bir yandan COVID-19’un yarattığı psikolojik gerginlik bir yandan düşen üretim iş gücü üzerimizde ciddi bir baskı yaratıyor. Böylesine kritik ve belirsizlikler içindeyken TEİAŞ’ın herhangi bir bildirim yapmadan yüklü cezalar göndermesi bizleri üzdü” ifadelerini kullandı.

“Dava süreci başlatıldı”

TEİAŞ, faturaları zamanında ve doğru içerikte tanzim ve tebliğ etmekle yükümlü olmasına karşın uzun bir zaman geçtikten sonra fatura düzenlediğini dile getiren Hilmi Uğurtaş, “Oysa TEİAŞ zamanında sorumluluğunu yerine getirseydi, OSB’ler gerekli tedbirleri alarak yüksek cezalara muhatap olma durumunda kalmayacaklardı” diye konuştu.

TEİAŞ’dan ceza gelen OSB’lerin dava süreci başlattığı bilgisini veren Uğurtaş, “Cezaların durdurulması ve süre uzatımı talebimizi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın dikkate almasını bekliyoruz” dedi.

Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi olarak adlandırılan SCADA, sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği yazılım temelli bir sistem.