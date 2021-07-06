TEİAŞ'ın özelleştirme sürecine ilişkin açıklama

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) , hafta sonu yayınlanan Cumhurbaşkanı Karanamesiyle özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, TEİAŞ'ın halka arz yöntemiyle özelleştirileceği ve çoğunluk hissesinin kamuda kalacağı belirtilirken, "Kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil" ifadelerine yer verildi.

Şirketin statüsü ve personeline ilişkin durumuna da dikkati çekilen açıklamada, "Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ'ın ve personelinin mevcut statüsü ile şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığı devam etmektedir. TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.