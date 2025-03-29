TEİAŞ'tan 1,2 milyar liralık kapasite ödemesi

Kapasite mekanizmasından yararlanan elektrik üretim tesislerine yapılacak şubat ödemeleri listesi, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Mekanizma kapsamında yer alan 31 santrale şubat için toplam 1 milyar 215 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 118 milyon 580 bin 807 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji, İthalat, İhracat, Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye, 100 milyon 19 bin 649 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.