TEİAŞ’tan elektrik santrallerine 1,8 milyar liralık kapasite ödemesi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kapasite mekanizması kapsamında mart ayında toplam 32 elektrik üretim santraline 1 milyar 894 milyon 585 bin 811 lira ödeme yapacak.

Mart ayında en yüksek miktar nerede?

TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan listeye göre, sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlama amacıyla yapılan kapasite ödemeleri kapsamında mart ayı için en yüksek miktar, 159 milyon 785 bin 458 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne ayrıldı. Bu şirketi, 150 milyon 318 bin 853 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

Kapasite mekanizması, enerji arzının güvenliğini sağlamak ve elektrik üretim tesislerinin sistemde kalmasını teşvik etmek amacıyla belirli kriterleri sağlayan santrallere yapılan mali destekleri kapsıyor. TEİAŞ, bu mekanizma ile enerji sisteminin istikrarını sürdürmeyi hedefliyor.