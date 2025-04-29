TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı

TEI'den yapılan açıklamaya göre, projeyle tedarikçilere profesyonelleşme yolunda gelişim planları oluşturularak, başarıların teşvik ve ödüllerle desteklenmesi, yönetim süreçlerinde daha aktif roller üstlenilmesi gibi imkanlar sunulacak.

İlerleyen dönemde tüm tedarik ağına sunulması hedeflenen projeyle TEI, tedarik zincirini gelişen ve sürekliliği olan bir yapıya kavuşturacak.

Tedarikçilerin katıldığı "Güç Birliği" projesinin lansman toplantısında, projenin hedefleri ve yol haritası paylaşıldı.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, toplantıda yaptığı konuşmada, parça üretimi ve motor montajı için 40 yıl önce kurulan TEI'nin bugün kendi motorunu tasarlayıp üreten bir şirkete dönüştüğünü belirtti.

Elde ettikleri birikimleri, kendileriyle yürüyen tedarikçilerine sunma sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Akşit, "Savunma Sanayii Başkanlığımız önderliğinde milli havacılıkta çıtayı daha da yukarı taşımak için 'Birlikteysek güçlüyüz.' diyerek ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan da büyük başarıların ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunu, hep birlikte daha iyisini yapmak ve başarıya birlikte ulaşmak için yola çıktıklarını aktardı.