Tek istisna Avrupa'dan! Fitch Ratings, küresel sektör görünümlerini aşağı çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 yılına ilişkin küresel sektör görünümlerinde kapsamlı bir revizyona gitti. Pazartesi günü yayınlanan yeni raporla birlikte birçok sektörün görünümü “nötr”den “kötüleşen”e indirildi.

Kararın arkaplanı: Ekonomik yavaşlama ve jeopolitik riskler

Fitch, revizyonun temelinde küresel ekonomideki döngüsel yavaşlama, artmakta olan ticaret gerilimleri ve jeopolitik istikrarsızlık olduğunu belirtti. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin artan savunma harcamaları karşısında zaten kırılgan olan kamu maliyesinin daha da zorlandığına dikkat çekildi.

Raporda, “Çoğu ülke, orta vadeli savunma maliyetlerini dengelemek için yeterli konsolidasyon önlemleri bulmakta zorlanacak” ifadesine yer verildi. Fitch, gerekli politika adımları atılmadığı takdirde mali yükün daha da ağırlaşabileceğini vurguladı.

Sektörel gelir tahminleri düştü

Fitch, başta otomotiv, petrol ve gaz ile kimya sektörlerinde olmak üzere 2025 gelir büyüme beklentilerinin Aralık 2024’e kıyasla ortalama %3,4 puan aşağı çekildiğini duyurdu. Özellikle küresel ticarette gümrük tarifeleri, tedarik zincirlerindeki değişim ve korumacı politikalar nedeniyle liman ve lojistik sektörleri de daralma baskısı altında kaldı.

Kaldıraçlı finansman riski artıyor

Raporda ayrıca, yüksek borçluluğa sahip şirketlerin fonlama koşullarının sıkılaşması durumunda ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunularak, kaldıraçlı finansman görünümünün “kötüleşen”e düşürüldüğü ifade edildi.

Savunma ve havacılık sektörü pozitif ayrıştı

Fitch’in değerlendirmelerinde pozitif ayrışan nadir sektör ise Avrupa havacılık ve savunma sanayii oldu.

Hem ticari havacılıktaki toparlanma hem de devlet destekli savunma harcamalarındaki artış nedeniyle bu alan “iyileşen” notunu korumayı başardı. Bu güçlü talep, sektörün gelir tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapılmasına da zemin hazırladı.

Fitch’in güncel sektör görünüm raporu, yatırımcılar ve şirketler açısından 2025 yılına ilişkin daha temkinli ve seçici bir stratejiye işaret ediyor.