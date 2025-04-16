Tek kanatla geleceğe uçamayız, 5 milyon kadın evde oturuyor

Jülide Y. GÜRDAMAR

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından her yıl düzenlenen Uluslara­rası Kurumsal Yönetim Zir­vesi’nin 16’ncısı, İnsan Odak­lı Kurumsal Yönetim: Yöne­tim Kurulu Perspektifinden, Yeteneği Cezbetmek ve El­de Tutmak temasıyla İstan­bul’da yapıldı. İş Sanat Kül­tür Merkezi’nde düzenlenen Zirve’de konuşan, TÜSİ­AD Yönetim Kurulu Başka­nı Orhan Turan, “Kurumsal yönetim ilkelerini yeniden düşünmek, aynı zamanda iş dünyamız için insan kay­nakları odaklı bir eylem çağ­rısıdır. Esnekliğe, empati­ye, öğrenmeye ve birlikte in­şa etmeye açık bir iş dünyası liderliği kritik önem kaza­nıyor” dedi. Yeteneklerden bahsederken kadınların po­tansiyeline dikkat çeken Tu­ran, Türkiye’de kadınların işgücüne ve istihdama katı­lımının erkeklerin yarısı dü­zeyinde olduğuna ifade etti. Turan, “Pek çok kadın çalış­ma hayatına ya hiç katılmı­yor ya da çalışma hayatından erkenden ayrılıyor. Oysa tek kanatla geleceğe uçamayız. 5 milyon kadın evde oturu­yor. 750 bin kadın üniversi­te mezunu iş bulamıyor. Ka­dın sadece çalışmamalı her kademede eşit temsil edil­meli” dedi. Orhan Turan, TÜ­SİAD olarak 2024 yılında, iş dünyasını, yönetim kurulla­rı başta olmak üzere, tüm yö­netim kademelerinde kadın temsilini artırmaya, yönetim kurullarındaki kadın üye ora­nını iki yıl içinde %25’e, beş yıl içinde %33’e çıkarmaya ve güncel verilerini açıklamaya davet ettiklerini hatırlattı.

Her kademede eşit temsiliyet gerekiyor

“Kadın ve erkeğin potan­siyelini birlikte harekete ge­çirdiğimizde, hem daha üret­ken, hem de yarattığı değe­ri, daha adil bölüşen bir ülke olabiliriz” diyen Orhan Tu­ran, sözlerine şöyle devam et­ti: “Bunun için, kadınların sa­dece çalışma hayatına katı­lımı değil, çalışma hayatının her kademesinde eşit tem­siline de odaklanmamız ge­rekiyor. Pek çok araştırmaya göre yönetim kademelerin­de kadınların eşit temsili, ku­rumların daha etkin yöneti­mi ve başarısı için de fark ya­ratıyor. Bu hem eşitlik, hem de iyi yönetişim meselesi.”

“Üst düzey yöneticiler kibirli olabiliyor”

Ödül töreninin ardından düzenlenen ilk panelde Yö­netim Kurulu Masasında Ye­teneği Yönetmek konusu iş dünyasının önemli isimleri­nin katılımlarıyla ele alındı. TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, bu bö­lümde yaptığı yöneticilerin kibirli olmamaları gerekti­ğini söyledi. Şener, sözlerine şöyle devam etti: “Yetenekler önemli ama yetenek mi değil mi karar vermek lazım. Her­kes kendini yetenekli zanne­diyor. Burada öncelikle şir­ketlerin kapsayıcı olması ge­rekiyor. Ardından yeteneği doğru koltuklara oturtmak gerekiyor. Üstteki doğru kol­tukta oturursa kapsayıcı olu­yor. Maalesef üst düzey yöne­ticiler egoları yüksek, kişisel hedefler koyuyor ve kibir­li oldukları için yetenekle­ri kaybediyorlar. Şirketlerin kültürü, eğitimleri ve insana verdikleri değer çok önemli. Herkese çok ciddi değer ver­mek lazım. Yeni kuşakla ile­tişimi sağlamak gerekiyor. O zaman yönetmek çok daha kolay. Benim çocuklar ve to­runlar var, bu bir labaratuvar gibi oluyor. Özel sektörde li­yakatı olmayan birini bir yere getirmemiz mümkün değil. Kurumsal firmalarda bu sı­kıntı olmuyor ama kurumsal olmayan firmalarda bu sıkın­tılar çok yaşanıyor. Bunun için şirketler öncelikle, ku­rumsal ve akademik olmalı. Sokağı bilmek, sahayı iyi bil­mek gerekiyor.”

Ekibim bana hayır diyebilmeli

Yönetim Kurulu Masasın­da Yeteneği Yönetmek pane­linde konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, “Esas’ın arkasındaki itici güç insan kaynağı projesi. Bugünkü başarımız ekibe ait­tir. Herkes hayatında bir ma­na arıyor. O manaya karşılık gelecek ekibi kurmak lazım” diye konuştu. Sabancı, ekip kurarken önceliklerini ise şu şekilde açıkladı: “Benim eki­bim bana hayır diyebilmeli.. O zaman o ekip benim için kıy­metli. Bu arada yönetim kuru­lu seçimlerinde “Ben bunun arkasında durabilir miyim?” diyebileceğim insanları arı­yor. Bunun parasını ben veri­yorum diye düşünülmeyecek insanlarla çalışmak lazım.”

Yeni dünyayı eski bilgilerle yönetemeyiz

TKYD Başkanı Tamer Saka, kurumsal yönetimin çok stratejik olduğunu ve sadece bilanço değil yetenekli çalışan ve iyi yönetim gerektirdiğini söyledi. Kurumsal yönetim uygulama eylem planı hazırladıklarını ifade eden Saka, dernek olarak politika üreten bir yapıya dönüşmeyi hedeflediklerini açıkladı. Saka, dünyanın tarihi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, “Bu kadar değişimin olduğu bir dünyayı eski bilgilerimizle yönetmemiz mümkün değil. Değişime ayak uydurmak için karşı karşıya olduğumuz riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bir iki yıl kriz yaşardık sonra ekonomi düzelirdi. Şimdi öyle değil” dedi.