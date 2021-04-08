Tek Pencere Teşvik Sistemi'ne yıl sonunda geçilecek

Genç MÜSİAD tarafından 'Yarını Bugünden Fark Et' temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nin (UGİK) açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tek Pencere Teşvik Sistemi'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Konuşmasında çok önemli bir çalışmayı sonlandırmak üzere olduklarına dikkat çeken Nebati, şunları kaydetti: "Yıl sonunda gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye, Tek Pencere Teşvik Sistemi'ne girecek. Dijitalleşme konusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hem merkezileşme hem takip etme hem de raporlama konusunda önemli adımlar atılıyor. Ancak MÜSİAD'ı ve Genç MÜSİAD'ı ilgilendiren en önemli kısım Tek Pencere Teşvik Sistemi olacak. Dilediğiniz bir alandan gireceksiniz, girişiminizin nerede, hangi alanda, ne kadar teşvik aldığını göreceksiniz. Sonrasında da bütün işlemlerinizi oradan yürüteceksiniz."