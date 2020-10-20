Tek yapılandırmada kapsam genişliyor

20 Ekim 2020

MEHMET KAYA / ANKARA

Salgın sonrası yoğun biçimde talep edilen ve Hükümetin bazı bakanları tarafından Ekim ayı sonu işaret edilen vergi, prim ve kamu borçları yapılandırma düzenlemesine yönelik olarak hazırlıklar devam ediyor. Düzenlemenin TBMM’ye sunulan istihdam paketi içine önergelerle eklenerek kanunlaştırılması planlanıyor. Yayımlanan 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan’da (OVMP), plan döneminde kamu alacaklarına yönelik olarak bir yapılandırmanın yapılmayacağı belirtilmişti. Bu nedenle çeşitli kanallardan yapılacak düzenlemenin kapsamının genişletilmesi talepleri geliyor. Geçen hafta yapılan toplantıda, af kapsamına öğrenci kredisi ve trafik borçları gibi bireysel kamu alacaklarının da dahil edilmesinin kararlaştırıldığı kamuoyuna yansımıştı.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre bu toplantıda ayrıca şirketler kesimi için de daha geniş bir yapılandırma yapılmasının tartışıldığı öğrenildi. Önceki düzenlemelerde zaman zaman kullanılan “kasa affı” ve matrah artışı yoluyla geçmiş dönem incelemelerin ortadan kaldırılması uygulamalarının da yasaya konulması istendi. Özellikle KOBİ’lerde şirket ortakları ya da sahipleri vergiye tabi kâr dağıtımı ve maaş dışında şirketlerinden para çekebiliyor. Muhasebeleştirilirken de bu tutarlar genellikle “kasada” gösteriliyor. Yapılacak düzenleme ile belirli bir tutar ya da herhangi bir ödeme yapılmadan bu tür muhasebe kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesine izin veriliyor.

Diğer bir talep ise matrah artışı yönünde oldu. Yine önceki dönemlerde kullanılan bu araçla, firmalar gönüllü olarak beyan ettikleri son matrah üzerinde artış yaparak ödüyor. Bunun karşılığında kamunun geçmiş dönem şirket mali incelemesi yapmaması hükme bağlanıyor. Bu incelemeden vazgeçme unsuru kara para aklama vb. ağır suçları kapsamıyor. Bu arada, yapılandırma düzenlemesine yönelik olarak kamu, önceki yapılandırmaları bozulan şirketlere yeni hak verip vermeyeceğini de tartışacak. Halen yürürlükte bulunan ve bazı ödemeleri devam eden, 2017 ve 2018’deki yapılandırma yasaları kapsamında başvuranların ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda yapılan başvuruların dikkate değer bir kısmının taksitlerin ödenememesi nedeniyle bozulduğu belirtiliyor.