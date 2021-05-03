Tekirdağ Model Sanayi Merkezi’yle 2 bin kişi istihdam edilecek

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Nadir Metal Rafineri ve NET İnşaat ortaklığında kurulan Inno Gayrimenkul yönetiminde yapımı devam eden Model Sanayi Merkezi Kalpaklı’nın ana yüklenici şirketinin Net İnşaat olduğunu söyleyen Ali Yaman, Kapaklı ve Çerközköy ilçelerinde 300 bin kişinin yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: “Bu nüfusun yaklaşık yüzde 50’sinin ise 25-45 yaş arasında olduğunu biliyoruz. Model Sanayi Merkezi Kapaklı’nın, yüksek istihdam imkanı ile bulunduğu bölgeye güç katacağına inancımız tam. Proje üretiminde demir-çelik sektöründen beton üretimine, altyapı ile üstyapı işlerinden çevre düzenleme konularına kadar 20’den fazla ana yüklenici ile birlikte çalışılması sayesinde istihdam oranını oldukça artırdığını görüyoruz. Sadece NET İnşaat’ın bu proje için istihdam sağladığı kişi sayısı 200’e yaklaşırken; projenin hayata geçmesi ile bu rakam doğrudan 2 bin, dolaylı olarak da 5 bin ila 10 bin kişiyi bulacaktır.”

2021 sonunda tamamlanması planlanıyor

Yaman, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Merkez, 100 metrekareden 11 bin metrekareye kadar alan alternatifleri sunabilen, yaklaşık 50 bin metrekarelik alan içinde 5 ayrı blok olarak inşa ediliyor. İsteğe bağlı iç tasarımı; tamamlanmış veya işletmelere uygun olarak kolay tasarlanabilecek şekilde hayata geçebilen yapısıyla ister imalat ister depolama ister ofis olarak kullanılabilecek alanlardan oluşuyor. Projeyi 2021 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. İlk blok tamamlanmak üzere. Eş zamanlı olarak, bölgede yeni yatırımlar ve yeni sanayi merkezleri kurulumu için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Temel atma töreni ile başladığımız satışlarımız tamamlanmak üzere” diye konuştu.

Uluslararası pazarlara açılma noktasında avantaj sağlıyor

Model Sanayi Merkezi Kapaklı projesinin benzer faaliyette bulunan firmaların aynı coğrafi yerleşke içinde yer almasına imkan sağladığına dikkat çeken Ali Yaman, “Sanayi merkezi lokasyonu gereği uluslararası pazara erişimde büyük kolaylık sunuyor. Buradaki imkanlar sayesinde uluslararası pazara hitap eden işletmeler ihracat kapasitesini kolaylıkla artırırken, dış pazarlara henüz girmemiş olan şirketlere ihracat sürecinin her aşamasında yardımcı olunabilecek” dedi.

Proje bölge ihtiyaçlarını karşılıyor

NET İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yaman projenin Tekirdağ Kapaklı’da hayata geçirilmesini ise şu sözlerle anlattı: “NET İnşaat olarak, şehir içi sanayi sitelerinin, işletmesini büyütmek isteyen, yenilikleri denemekten korkmayan ve uzun yıllardır bu sektörün içinde olan işletmelerin ihtiyaçlarına artık cevap verememeye başladığını gördük. Projemiz bu ihtiyaçtan hayata geçti. Fikir aşamasından lokasyon seçimine, proje çizimlerinden sunduğu imkanlara kadar bütün aşamalarda güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurduk.”