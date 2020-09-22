Tekirdağ Şehir Hastanesi komşudan da hasta çekecek

22 Eylül 2020

CEYHUN KUBURLU

Kamu-özel işbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle Akfen İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin ekim ayında hasta kabulüne başlaması, kasım ayında da resmi açılış ile tamamen hizmete girmesi bekleniyor. Türkiye’nin ilk modüler hastanesi olma özelliği taşıyan 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’ndeki 486 yatak, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak alt yapıya sahip olarak inşa edildi. Trakya’nın en büyük hastanesi olarak hayata geçirilen hastane, sunduğu olanaklarla Bulgaristan ve Yunanistan’dan da sağlık turizmi kapsamında ziyaretçi hasta çekecek.

Üçüncü şehir hastanesini tamamladı

2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri’ni tamamlayıp sağlık sektöründe uzmanlıklarını gösterdiklerini anlatan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı muhtemelen ekim ayı başı gibi hasta almaya başlayacak. Bu hastanede 25 yıl imtiyaz hakkımız var. Yap-İşlet-Kirala modeliyle yaptık. Bütün son teknolojinin kullanıldığı, deprem izolatörlerinin olduğu, kompakt bir hastane oldu” diye konuştu.

Şehir hasteneleri tercih ediliyor

Basın mensuplarıyla Tekirdağ’da bir araya gelen Selim Akın, tamamlanan 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı devreye aldıklarını belirterek, “Şu an Isparta Şehir Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nde doluluk anlamında yatak sorunu yaşamaya başladık. Pandemi süreciyle alakası olmadan Isparta’da 10 senede geliriz dediğimiz kapasiteye 1 senede, Eskişehir’de de 6 ayda geldik. Hastaneler sunduğu hizmet nedeniyle tercih edilir oldu” şeklinde konuştu.

Şehir hastanelerinin bulunduğu bölgelerin sağlık imkânlarını onlarca yıl ileriye taşıdığına dikkat çeken Akın, “Isparta ve Eskişehir’de gördüğümüz, vatandaşlarımızın yanı sıra yurtdışından yabancılar da buralarda tedavi almaya başlıyorlar. Tekirdağ’ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen Şehir Hastanesi, Kırklareli ve Edirne’nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan’dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek” diye konuştu.

PPP modeli yabancı yatırımcıyı çekmek için önemli

Kamunun şehir hastanelerini kendi yapma kararı bulunduğunu hatırlatan Selim Akın, “Bundan sonra Bakanlık kendileri yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yap-İşlet-Kirala modelinde hasta garantisi var deniliyor ama kesinlikle böyle bir durum yok. Şirket tarafında bakıldığında, lanse edildiği kadar büyük kârların olduğu işler değil. Şu an planlanan çok sayıda şehir hastanesi var, bu hastaneler yeni modelle, kamuya yük olmayacak şekilde yapılabilir mi ona bakmak lazım. Belki tekrar PPP modelini değerlendirebilirler. Eğer model devam ederse, biz de talip oluruz, çünkü bu işi iyi öğrendik” dedi.

Akın, bu modelin yabancı yatırımcıların da ilgisini çektiğini, Türkiye’ye yabancı sermaye çekmek için önemli olduğunu dile getirerek, “Sözleşme yüklenicilere çok fazla sorumluluk yüklüyor. Bizim görüşümüz sözleşmeler sadeleşmeli ve PPP modeli devam etmeli” dedi.

Gündeme gelen ‘Şehir Hastaneleri’nin kamulaştırılması önerisini’ de değerlendiren Akın, şunları söyledi: “Sözleşme üzerinden yapılan bu tip söylemler, yabancıların gözünde Türkiye’ye olan bakış açısını zedeliyor ve değiştiriyor. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama bunların konuşulması bile yabancı yatırımcı için tedirgin edici.”

2021 YILI SONUNA KADAR İKİ YILDA 9.8 MİLYAR TL YATIRIM YAPMIŞ OLACAĞIZ



Bodrum'da yeni bir proje daha planladıklarını da söyleyen Selim Akın, “2021 yılı Akfen Grubu olarak yeni yatırımlara tekrar hız verildiği bir yıl olabilir. 2020 yılı başında 4.5 milyar TL'si bu yıl olmak üzere iki yılın sonunda 9,8 milyar TL'lik yatırım hedefimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

BODRUM LOFT PROJESİNİ KENDİMİZ İŞLETECEĞİZ



Akfen İnşaat olarak üstlendikleri projeleri hakkında da bilgi veren Selim Akın, Bodrum Loft projesine 325 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Bodrum Loft’a pandemi döneminde olmasına rağmen beklentinin üzerinde bir talep aldıklarını belirten Akın, “Şimdiden otele gelecek yıl için rezervasyon yaptıranlar var. Bu ilgiyle birlikte gelecek yıl Bodrum Loft’u işletmeye devam etme kararı aldık” diye konuştu. Selim Akın, 57 dönümlük arazi üzerine inşa edilen projenin yüzde 30’luk kısmı üzerinde 36 villada 86 oda ve 184 yataklı tatil köyü görünümlü bir otel hayata geçirdiklerini anlattı. Bodrum’daki kaçak yapılaşmaya da değinen Akın, “Aç gözlülükle yapılmış projeler Bodrum’un algısına negatif etki ediyor. Bu çerçevede Bakanlığın yıkım kararlarını doğru buluyorum. Doğru olan Bodrum için bir master plan yapıp onun üzerinden hareket edilmesi. Biz projemizde yoğunluk olmaması adına inşaat hakkımızın tamamını kullanmadık” dedi.