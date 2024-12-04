Tekirdağ’da suya yüzde 50 zam geldi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Tekirdağ’da suya zam kararı, il genelinde tepkilere yol açtı.

Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in seçim döneminde su fiyatlarını düşüreceğine dair vaatte bulunmuştu.

Tekirdağ'ın 11 ilçesindeki vatandaşlar, özellikle dar gelirli kesimlerin bu zammın etkisi altında ezileceğini vurgulandı.

"İçme suyu gibi temel bir ihtiyaç, bu kadar yüksek bir artışla nasıl karşılanacak” diye soran vatandaşlar, zammın geri alınması için sosyal medyada çeşitli kampanyalar başlattı.